Вечером 4 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога как реакцию на атаку беспилотников Shahed 131/136. Силы противовоздушной обороны были активно задействованы, но произошёл небольшой казус, в результате которого Военно-воздушные силы Украины сбили свой же беспилотник Bayraktar TB2.
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В Командовании воздушных сил Вооружённых сил Украины сообщили, что во время планового полёта было потеряно управление вышеуказанным беспилотником турецкого производства и его неконтролируемое пребывание в столице могло привести к пагубным последствиям. Военнослужащие решили сбить свой же беспилотник, чтобы избежать вреда для населения. Изначально были предприняты попытки приземлить технику с помощью стрелкового оружия, но в конце концов в ход пошла ракета, закончившая событие. В официальном Telegram канале командования добавили, что «жаль, но это техника, и такое случается»
Как сообщают в ведомстве, из-за падения обломков беспилотника жертв или пострадавших нет. Эксперты предполагают, что беспилотник вышел из под контроля из-за технической неисправности. Причины происшествия устанавливаются.