Страна не хочет оказаться под вторичными санкциями.

Российские перевозчики товаров, связанные с «параллельным импортом» западной продукции, могут столкнуться с проблемой при обходе антироссийских санкций. Связано это с тем, что Казахстан закрывает свои границы для обхода санкций. Известно об этом стало после визита американских чиновников, в том числе представителей Министерства финансов Соединённых Штатов Америки, в Астану.

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Издание The Moscow Times, ссылаясь на основателя главы ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, сообщает, что теперь российские перевозчики западных товаров вынуждены искать новые пути обхода санкций. Например, через Китай, Иран, Грузию, Армению или Азербайджан.

До этого момента Казахстан являлся крупнейшим хабом для обхода антироссийских санкций. С помощью страны было перевезено в Россию западных товаров на сумму около 20 миллиардов долларов. За 2022 год казахи нарастили поставку товаров в Россию на 25%, а экспорт тех же стиральных машинок составил порядка 100 тысяч единиц в год, когда до ввода антироссийский санкций этот тип товара вовсе не поставлялся.

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По словам Матягина, Казахстан создаёт сложности для российских перевозчиков и фактически закрыл границу для них. Казахское правительство всё больше опасается попасть под вторичные санкции, подвергнув убыткам как государство, так и компании.