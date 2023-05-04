Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос передачи украинской армии американских истребителей F-16 находится в прямой зависимости от результатов контрнаступления Вооружённых сил Украины.
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При этом он отмечает, что если бы украинской армии уже поставили F-16, то проводить наступательные операции было бы легче. Ряд украинских чиновников сообщало о большом преимуществе американских истребителей, когда в Соединённых Штатах Америки так не считают, отказывая в их поставках.
Вполне вероятно, что в штатах действительно переосмыслят необходимость американских истребителей для укранцев, если Вооружённые силы Украины покажут свои успехи в боях. Иначе штаты не увидят смысла ни тратить ресурсы, ни время на подготовку украинских лётчиков, которые в конечном итоге потеряют отправленную авиацию.
Между тем в Соединённых Штатах Америки уже объясняли, что даже если удастся согласовать поставку американских истребителей, то первые поставки произойдут только через полтора года. В это охотно верится, если учитывать, что американские M1 Abrams украинцам придётся ждать дольше всех обещанных танков.