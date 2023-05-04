Об этом заявил председатель Совбеза России после атаки на Кремль.

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Прошедшая атака на Кремль двумя украинскими беспилотниками была прокомментирована уже многими официальными лицами из Москвы. Так, например, в Государственной думе призвали к нанесению ударов по Офису президента Украины, Верховной раде Украины и помещениям украинских спецслужб. Также было предложено создать эскадрилью «боевых орлов» для борьбы с вражескими беспилотниками.

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Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев решил тоже высказаться по ситуации. По его мнению, у России не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Президента Украины Владимира Зеленского и «его клики»

Медведев уверен, что от Зеленского нет никакого смысла и в случае чего он даже не нужен для подписания акта о украинской капитуляции. В пример российский политик привёл Гитлера, который тоже ничего не подписывал.

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Дмитрий Медведев считает, что всегда найдётся какой-нибудь сменщик действующего например, приведя аналогию с «зиц-президентом» адмиралом Карлом Дёницей, первым и последним рейхспрезидентом нацистской Германии. Интересно, что в своё время Медведева после обещаний предложить Путину возглавить российское правительсвто тоже называли «зиц-президентом», ведь термин полагает политическую марионетку, которая не имеет влияния и исполняет приказы вассала.