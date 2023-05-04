Он сообщает об этом второй раз за день.

Вчера в обед в Telegram канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появился вопрос касаемо украинского контрнаступления, анонсированного Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки в ближайшие недели. Пригожин ещё тогда заявил, что по его наблюдениям украинские силы уже начали контрнаступление.

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Второй раз за день он сообщил об этом ближе к ночи, отчитавшись о ситуации в Бахмуте. Пригожин отметил, что за сутки погибло 116 бойцов ЧВК «Вагнер», орудует «острейший снарядный голод», а украинская армия проводит контрнаступление. По словам основателя частной военной компании, у противника снаряды и боеприпасы находятся в безлимитном состоянии, когда «вагнеровцам» Министерство обороны России ничего не выделяет.

Стоит напомнить, что Вооружённые силы Украины неоднократно жаловались на дефицит артиллерийских снарядов, которых тратится в день 3 - 6 тысяч. В то же время российской армией выпускается порядка 10 - 20 тысяч за день.

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Ранее Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с атакой на Кремль, выразив своё безразличье словами «возможно, это была молния» и переведя разговор на две актуальные для него темы: первая - отсутствие поставок боеприпасов, второе - состояние флангов в Бахмуте.