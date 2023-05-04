Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Пригожин: Украинская армия начала контрнаступление
Он сообщает об этом второй раз за день.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Вчера в обед в Telegram канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появился вопрос касаемо украинского контрнаступления, анонсированного Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки в ближайшие недели. Пригожин ещё тогда заявил, что по его наблюдениям украинские силы уже начали контрнаступление.

реклама

Второй раз за день он сообщил об этом ближе к ночи, отчитавшись о ситуации в Бахмуте. Пригожин отметил, что за сутки погибло 116 бойцов ЧВК «Вагнер», орудует «острейший снарядный голод», а украинская армия проводит контрнаступление. По словам основателя частной военной компании, у противника снаряды и боеприпасы находятся в безлимитном состоянии, когда «вагнеровцам» Министерство обороны России ничего не выделяет.

Стоит напомнить, что Вооружённые силы Украины неоднократно жаловались на дефицит артиллерийских снарядов, которых тратится в день 3 - 6 тысяч. В то же время российской армией выпускается порядка 10 - 20 тысяч за день.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с атакой на Кремль, выразив своё безразличье словами «возможно, это была молния» и переведя разговор на две актуальные для него темы: первая - отсутствие поставок боеприпасов, второе - состояние флангов в Бахмуте.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #вагнер #пригожин #чвк «вагнер»
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский заявил, что его страна не сможет вступить в НАТО пока конфликт с Россией не прекратится
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
15
Танки Leopard 2A4 замечены продвигающимися по украинскому бездорожью
6
В Польше жалуются на то, что «половина Европы» хочет продолжать работать с Россией
4
США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи объёмом в $300 миллионов
+
ВС РФ стали применять тактику роя дронов-камикадзе "Ланцет" для уничтожения зенитных комплексов ВСУ
8
Почему противостояние в Артемовске имеет все признаки «американской войны»
4
Кремль: Москва расценивает удар беспилотниками по Кремлю как покушение на президента Путина
5
Польша планирует потребовать у России репарации за двустороннее нападение в 1939 году
35
Грязевые ванны Донбасса оказались не по зубам 60 немецким гаубицам PzH 2000 – машины тонут в грязи
7
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
8
Apple все еще грозит штраф в 2 000 000 000 долларов США за замедление старых iPhone
1
Windows 11 вскоре перейдет на файловую систему ReFS вместо NTFS
11
Цена GeForce RTX 3070 опустилась ниже рекомендованной производителем
3
Экс-советник Пентагона: удары России уничтожили важных офицеров ВСУ
6
Украина не получит ударные вертолёты Boeing AH-64 Apache, но получит ракеты с дальностью до 300 км
2
Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
+
PlayStation 5 Pro находится в разработке: известный инсайдер уверен в этом на 100%
2
На Украине заявили о непричастности к удару беспилотников по Кремлю
7
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
9
В Украине опровергли информацию ЧВК «Вагнер» о гибели командующего территориальной обороной
+

Популярные статьи

Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ
27
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
1
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
12
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
19
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
6
Подборка игр из моего списка желаний Steam
3
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
24

Сейчас обсуждают

Андрей Рукавишников
18:29
Катя тебе свой сейф даже понюхать не даст. А у меня безлимит
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Андрей Рукавишников
18:27
Катя моя жена. А ты какую видеокарту поставил? Amd или Nvidia?
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Foxconn
18:27
Маразм крепчает с каждым днём.
В Калифорнии могут начать выплачивать по одному миллиону долларов каждому чернокожему жителю
житель Хрюкландии
18:26
я пишол до Кати за пэвом и секисом. Кстати ее Ирой зовут. Сисянбек хоть бы имя её запомнил )))
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Китя.
18:24
С правой рукой. под названием Катя.
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
житель Хрюкландии
18:23
счастья тоби и диток побильше с Вовой Вогонь
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Андрей Рукавишников
18:23
Завидуй днина. И пнх. Я с Катей сейчас
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
житель Хрюкландии
18:22
плодитэсь и размножайтэсь с Вовой Вогонь и будэ вам счастье, аминь
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Китя.
18:21
шишка бухал целую неделю. о па на вылез.
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Андрей Рукавишников
18:21
Тебя твой Орлик сношает, куда тебе до женщин...
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем