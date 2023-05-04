Такое предложение поступило от зампреда комитета по обороне.

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Прошедшая атака на Кремль двумя украинскими беспилотными летательными аппаратами вызвала достаточно шумихи, которая не останется бесследно забытой. Первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Алексей Журавлёв предложил надёжный вариант справиться с последующими атаками вражеских беспилотников - создать эскадрилью боевых орлов.

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Депутат предлагает подготовить специальных натренированных орлов, которые будут специализироваться на перехвате вражеских дронов, защищая важную инфраструктуру. Помимо этого они смогут осуществлять патрулирование воздушного пространства. Такой себе аналог противовоздушной обороны, которая плохо справляется с беспилотной авиацией.

Алексей Журавлёв также добавил, что украинская атака на Кремль служит для него «личным оскорблением», поэтому он предложил нанести ряд ударов по Офису президента Украины, Верховной рады, Генеральному штабу и помещениям украинских спецслужб.

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Что насчёт орлов, то некоторые российские издания предложили по примеру депутатской инициативы создать отряды боевых пингвинов, которые будут перехватывать украинские морские беспилотники, передвигающиеся из Одессы в Крым.