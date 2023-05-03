После небольшого затишья «снарядного голода» основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вновь поднимать проблему стабильных поставок боеприпасов. Он различными способами придаёт огласку имеющемуся дефициту артиллерийских снарядов. Так, например, недавно предлагал обменять склад трофейного оружия на поставку артиллерийских снарядов через объявления в Авито.
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Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором командир 5-го штурмового отряда Дмитрий Подольский, имеющий звание Героя России(пять орденов Мужества, две медали «За отвагу»), подписывает письма от лица погибших наёмников частной военной компании. Они должны быть отправлены в Государственную думу в качестве просьбы найти виновных в их гибели из-за дефицита боеприпасов и оказав содействие в налаживании поставок.
Дмитрий Подольский объяснил, что 70-80% наёмников гибнут как раз таки из-за нехватки боеприпасов. Если бы Министерству обороны удавалось удовлетворить поставки ЧВК «Вагнер», то число смертей было в пять, а то и десять раз меньше - добавил он.
Пригожин подчеркнул, что «околовоенные бюрократы» совершили самое тяжкое преступление, подвергнув российский народ гибели без вооружения, боеприпасов и других необходимых вещей.