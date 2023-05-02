Но он готов обменять оружие на снаряды.

Евгений Пригожин опубликовал видео, где демонстрируются ящики с трофейным оружием, находящиеся в подконтрольной ЧВК «Вагнер» шахте в Соледаре. Он заявляет о крупных масштабах вооружения, которыми можно оснастить армию в один миллион человек.

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По его словам, всё оружие исправно, смазано, упаковано и готовы к применению. Есть выписки проверки оружия экспертами, последняя датируется 2016 годом, но со слов Пригожина - чаще и не надо. Среди захваченного оружия перечисляют пистолет-пулемёт Томпсона, пистолет-пулемёт Шпагина, пулемёты «Максим», пулемёты Дегтерёва. Оружие достаточно древнее, однако Пригожин уверен, что оно ничем не хуже современного.

Пригожин с удивлением рассказывает, что сообщил везде куда мог о имеющемся у него вооружении на миллионную армию, но никого оно не заинтересовало, поэтому он нашёл отличное решение - продать его на Авито. Основатель ЧВК «Вагнер» предложил выставить на площадку объявление с контекстом «меняю трофейное оружие на артиллерийские снаряды»

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В обмен на склад трофейного оружия Пригожина интересует поставка снарядов на 300 тонн в сутки. Он объясняет, что это немного, тем более им поставляют только треть от озвученной суммы.