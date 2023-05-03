«Большая часть российских военных не пострадала от этого конфликта» - заявил американский генерал.

Главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными силами НАТО на европейском континенте Кристофер Каволи, по совместительству американский генерал, дал свою оценку ситуации на поле боя. Он считает, что Россия побеждает в этом конфликте.

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Во время своего выступления в палате представителей он объяснил происходящую ситуацию. Американский генерал заявил перед конгрессменами, что слухи о «деградации российских вооружённых сил» очень грубо искажены средствами массовой информации и ситуация на самом деле не такая, как о ней пишут. По его словам, большая часть российских военнослужащих даже не пострадала от этого конфликта. Стоит отметить, что и проделанную работу над модернизацией украинской армии он также отметил, чтобы не получить лишней критики в свою сторону.

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Ранее Кристофер Каволи заявлял о задействованных 40 тысяч военнослужащих североатлантического альянса на восточном фланге, которые находятся в его подчинении. Помимо этого 200 тысяч военнослужащих несут служба в режиме готовности и готовы к переброске на восточный фланг при необходимости, а 100 кораблей и самолётов патрулируют европейское морское и воздушное пространство.