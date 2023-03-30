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Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
Страны-участники начали усиливать восточный фланг.
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Американский генерал Кристофер Каволи, занимающий пост Главнокомандующего силами НАТО на европейском континенте, рассказал о том, как начавшийся 24 февраля 2022 года военный конфликт повлиял на североатлантический альянс.

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По словам Кристофера Каволи, ситуация в Украине стала вызовом для «коллективной безопасности НАТО», что привело к необходимости активизировать военный потенциал стран-участников для усиления восточного фланга североатлантического альянса.

Американский генерал заявляет о задействованных 40 тысяч военнослужащих альянса, находящихся на восточном фланге в его подчинении. Ещё 200 тысяч военнослужащих находятся в режиме готовности и по первому же распоряжению будут нести службу на восточном фланге. В воздухе НАТО использует почти 100 самолётов для патрулирования, также 100 кораблей находятся с той же целью на воде. За историю НАТО ещё не было ситуации, требующей подобных решений.

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В своём обращении накануне 75-й годовщины Плана Маршала он отчитался о работе с украинской армией. Генерал Каволи сообщает об обучении 11 тысяч украинских военнослужащих на европейском континенте, которые «могут повлиять на ситуацию»

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#россия #украина #нато
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