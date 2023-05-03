Он говорит о изоляции Крымского полуострова.

Ожидаемое украинское контрнаступление с большей вероятностью затронет южные территории, где украинские силы могут захотеть вернуть под свой контроль левый берег Херсона, а в идеале заблокировать сухопутный коридор в Крым. Реально ли это или только фантазии - покажет время.

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Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что основной задачей украинского контрнаступления является как раз таки идея заблокировать сухопутный коридор на Крымский полуостров, тем самым начав изоляцию Крыма. По его мнению, удерживать регион без сухопутного коридора является попросту невозможной задачей.

Алексей Арестович упомянул и Крымский мост, который может также стать одной из целей украинского контрнаступления. Он считает, что Вооружённые силы Украины могут взорвать мост, покончив с логистикой противника в Крыму.

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Бывшие командующие силами НАТО активно популяризировали идею возвращения контроля над Крымом украинскими военными, а некоторые из них даже публиковали целые планы ракетных обстрелов. Нюанс в том, что Украине никто не поставляет дальнобойные ракеты в достаточных для этого масштабах. Однако есть вероятность, что украинская армия задействует рои беспилотников, которые в последнее время даже небольшими группами могут наносить успешные удары по объектам в Крыму.