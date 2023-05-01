Представитель Белого дома Джон Кирби, занимающийся должность Координатора Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки, заявил о почти стопроцентной передаче всего обещанного вооружения украинской армии.
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По словам американского чиновника, вскоре Соединённые Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи, чтобы помочь украинским силам «быть максимально готовыми» к ведению активных боевых действий.
Джону Кирби был задан вопрос насчёт даты украинского контрнаступления. Он сослался на Президента Украины Владимира Зеленского, который принимает такие решения, уточнив, что штаты все равно будут оказывать военную поддержку страны. В Украине данные насчёт контрнаступления тоже неточные: в украинском оборонном ведомстве говорили про апрель - май, а глава правительства намекал на лето 2023 года.
Подобные Белому дому заявления делали и в НАТО. Так, например, Главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными силами североатлантического альянса Кристофер Каволи говорил, что украинской армии поставлено 98% от обещанного вооружения. Цифру подтвердил и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.