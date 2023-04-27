Украинские союзники были очень щедры - отметили в командовании.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Американский генерал Кристофер Каволи, занимающий должность Главнокомандующего Объединённых Вооружённых сил НАТО на европейском континенте, заявил о успешной доставке украинской армии более 98% обещанных боевых машин. Он отмечает, что украинцы получат всю технику до начала контрнаступления.

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По словам Каволи, Командование НАТО в Европе обсудило с украинскими коллегами количество необходимого оборудования и собрало его от союзников, которые были очень щедрыми, в особенности в вопросе броневиков и танков.

Кристофер Каволи выразил «твёрдую уверенность», что украинская армия получит всё необходимое оборудование, а поставки продолжатся. Он указал на то, что поддержка украинских союзников была огромной и основной составляющей для достижения успеха украинскими военными. Он также отметил, что в течение всей зимы коалиция поставляла Вооружённым силам Украины все средства защиты, которые были эффективно использованы.

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Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что страна уже передала Украине британские танки с комплектами боеприпасов, в том числе с частицами обеднённого урана.