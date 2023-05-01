Её территорию использовали для транзита военной техники.

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Венгерское правительство имеет достаточно твёрдую позицию насчёт Украины, видя возможность остановить боевые действия исключительно мирным диалогом. Такое мнение рознится с мнением остальных стран-участников НАТО. Венгрия является по сути одной страной, которая зареклась не поставлять украинской армии никакого вооружения.

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Издание Atlatszo публикует кадры, которые могли свидетельствовать содействию Венгрии в поставках Украине вооружения. На них видно, что в венгерском аэропорту Дьёр базируются французские вертолёты Airbus Helicopters H125M Fennec с нанесённой символикой Государственной пограничной службы Украины.

Есть и другие случаи, наводящие на содействие венгерского правительства в военных поставках: издание Politico, ссылаясь на утёкшие в сеть документы Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, писало о планах Хорватии передать свои военные вертолёты через воздушное пространство венгерского государства. В правительстве Венгрии опровергли такие предположения, напомнив о необходимости решить конфликт только мирным путём.

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Официальная позиция Венгрии остаётся прежней, но ситуация с неподдающейся огласке транспортировки военной техники в Украину может говорить, что всё-таки страна оказывает содействие НАТО в поставках, предоставляя для транзита свою территорию.