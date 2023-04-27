Американскому президенту неоднократно указывали на большой возраст как для политика, желающего на второй срок.

Не так давно Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок в своей должности. Ему неоднократно указывали на большой возраст как для политика, желающего президентствовать вплоть до 2028 года, когда ему может исполниться 86 лет.

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Во время пресс-конференции после прошедших переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем, Байден упомянул предвыборную гонку и, конечно же, свой возраст. Американский президент заявил: «Что касается моего возраста, я даже не могу сказать, наверное, сколько мне лет»

По его словам, он не может даже назвать цифру, так как она у него нигде не фиксируется. По всей видимости, Байдену давно не приходилось открывать свой паспорт, где указано, что ему 80 лет, или политик попросту таким образом метафорически ушёл от темы своего возраста.

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Ранее Джо Байден в своём выступлении на конференции строительных профсоюзов Северной Америки сказал, что его дедушка, которого он никогда не видел, умер в той же больнице, где он родился спустя две недели. Правда, если верить данным из открытых источников, дедушка Байдена умер в Балтиморе в сентябре 1941 года, а сам американский президент родился в 1942 году и в Скрэнтоне.