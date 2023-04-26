Зимой этого года ряд стран западного мира анонсировали поставку своих танков Украине, в том числе Великобритания. Британское правительство утвердило отправку 14 танков Challenger 2, а после визита украинского президента Владимира Зеленского пообещало отправить ещё столько же. В комплекте к танкам идут снаряды с частицами обеднённого урана, которые повышают способности техники в плане бронебойности.
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Заместитель Министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи ответил на запрос британского депутата Кенни Макаскилла, где спрашивалось в каком количестве украинской армии отправили снаряды с обедённым ураном и сколько из них уже было использовано. По словам британского члена правительства, украинцам уже было передано тысяча комплектов боеприпасов, включая снаряды с обеднённым ураном. Что насчёт используемого числа, то тут чиновник решил не озвучивать цифру из соображений оперативной безопасности.
Стоит напомнить, что недавно на официальной странице Вооружённых сил Великобритании в Facebook была запись, где говорится о передаче Украине подаренной танковой эскадрильи из 14 единиц Challenger 2.