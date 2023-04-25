Украинская разведка назвала это беспрецедентным случаем.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на текущий момент с Россией ведутся переговоры по поводу проведения обмена военнопленными в формате «всех на всех»

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Глава украинской разведки назвал возможный обмен беспрецедентным в мировой истории. Правда, слова Буданова никак ещё не комментировались официальными российскими ведомствами. Однако стоит напомнить, что и проведённый 16 апреля 2023 года обмен военнопленными тоже практически не комментировался официальными источниками России: в Украине заявили об обмене российских военнопленных на 130 украинских, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о простой передаче украинских военнослужащих в честь Пасхи. Сколько российских военнослужащих вернули из плена - так и остаётся загадкой.

Стоит отметить, что обмен военнопленными в подобном формате обсуждался ещё осенью прошлого года, но с того момента так и не предпринято фактических действий. В украинском парламенте неоднократно заявляли об отказе России идти на обмен всех военнопленных.

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Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» больше не собирается брать военнопленных и будет уничтожать противника в ходе боевых действий. Связано это с аудиоперехватом, где говорилось о расстреле взятого в плен наёмника частной военной компании.