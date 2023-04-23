В Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» появилась аудиозапись, где слышен разговор двух русскоязычных мужчин, обсуждающих судьбу раненого наёмника частной военной компании. Украинские военные пришли к выводу, что нужно добить бойца, так как они пленных не берут. Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина попросила прокомментировать ситуацию.
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Как заявил Пригожин, он прослушал аудиоперехват ещё до его попадание в средства массовой информации и сообщил, что до определённого времени ЧВК «Вагнер» не нарушала принципы гуманизма, по которым к военнопленным нужно относиться бережно: кормить, лечить, выхаживать, а после передать противнику обменом или на других условиях. Однако после этого инцидента он отдал новый приказ, по которому наёмники из частной военной компании больше не будут брать пленных.
Ранее была новость, что в честь Пасхи ЧВК «Вагнер» отпустила 130 украинских военнослужащих, среди которых нац. гвардейцы, пограничники и обычные военные. В Офисе президента Украины подтвердили информацию, правда, с уточнением, что это был обмен военнослужащих.