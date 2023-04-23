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Пригожин: ЧВК Вагнер больше не берёт пленных
Связано это с инцидентом, где украинскими военными был добит раненый наёмник.
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В Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» появилась аудиозапись, где слышен разговор двух русскоязычных мужчин, обсуждающих судьбу раненого наёмника частной военной компании. Украинские военные пришли к выводу, что нужно добить бойца, так как они пленных не берут. Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина попросила прокомментировать ситуацию.

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Как заявил Пригожин, он прослушал аудиоперехват ещё до его попадание в средства массовой информации и сообщил, что до определённого времени ЧВК «Вагнер» не нарушала принципы гуманизма, по которым к военнопленным нужно относиться бережно: кормить, лечить, выхаживать, а после передать противнику обменом или на других условиях. Однако после этого инцидента он отдал новый приказ, по которому наёмники из частной военной компании больше не будут брать пленных.

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Ранее была новость, что в честь Пасхи ЧВК «Вагнер» отпустила 130 украинских военнослужащих, среди которых нац. гвардейцы, пограничники и обычные военные. В Офисе президента Украины подтвердили информацию, правда, с уточнением, что это был обмен военнослужащих.

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#россия #украина #пригожин #чвк «вагнер»
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