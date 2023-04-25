Издание Foreign Affairs опубликовало статью, написанную тремя премьер-министрами - Матеушом Моравецким(Польша), Петром Фиалой(Чехия) и Эдуардом Гегером(Словакия), в которой они описывают почему мирные переговоры на российских условиях не должны произойти.
реклама
Европейские политики отмечают, что Запад неоднократно вёл мирные диалоги с Россией, пытаясь найти компромиссы, но практически никакого результата это не давало, а ситуация в целом напоминала разговор со стеной. По их мнению, в основе европейской позиции диалог должен присутствовать, но как средства выражения решимости и разрешения напряжённости, а не итоговая цель.
Что насчёт того самого сдерживания, то тут главы европейских правительств видят необходимость для Запада обеспечить соблюдение стратегии, возлагаемой на военной силе, жёстких санкциях и тотальной изоляции России от трансатлантического единства.
Стоит напомнить, что в декабре 2022 года Соединённые Штаты Америки допускали мирное урегулирование конфликта с участием украинских властей. Однако после одностороннего выхода России из договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, в Государственном департаменте немного изменили позицию, считая такой исход на текущий момент невозможным.