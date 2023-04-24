Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
В Румынии будут опечатывать транспорт, перевозящий украинские сельскохозяйственные товары
Это общее решение украинского и румынского правительства.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте сообщила, что начиная с понедельника румынские таможенные службы будут устанавливать пломбы на транспорте, перевозящем аграрные транзитные товары.

реклама

Теперь перевозчики, имеющие в качестве груза украинскую продукцию, должны подготовить свой транспорт к пломбированию, иначе не смогут въехать на территорию Румынии, которая является европейским «хабом» для транспортировки транзитных товаров из Украины. В украинском ведомстве уточняют, что решение принято в ходе встречи Министра аграрной политики Украины Николая Сольскогос его румынским коллегой Петре Дая. Подобное решение ранее приняли в польском правительстве.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На текущий момент четыре европейские страны: Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы защитить национального производителя. Европейские фермеры неоднократно выступали с протестами и саботировали транзит украинских товаров, опасаясь падения цен на их товары из-за ввозимой более дешёвый альтернативы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #румыния #украинское зерно
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
В Украину прибыл один дивизион ЗРК Patriot, остальные - в пути
Financial Times: В Украине опасаются провала контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский расчёт "Корнета" поразил цель с предельного расстояния в 8000 метров и показал видео
6
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
11
В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
2
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
28
Google отстает в разработке ИИ, поэтому объединяет подразделения Brain Division и DeepMind
+
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
+
РФ научилась сжигать, а Китай брать под контроль спутники США – Пентагон готовится к кибервойне
9
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
9
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
1
Российский миллиардер Дерипаска предрекает завершение доминирования американского доллара
3
Новак сообщил о стремительном переходе к национальным валютам при расчётах за российские энергоресурсы
+
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
6
Всё больше владельцев Ryzen 7000X3D жалуется на выход их из строя — CPU выгорает вместе с матплатой
31
The New York Times: Китай наращивает ядерный потенциал с помощью России
1
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
3
Украина получила систему ПВО HAWK, но есть один нюанс - данный комплекс передали без радаров вообще
8
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
5
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
8
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
5
Планирующие авиабомбы ВКС РФ заставили крепко задуматься США и Украину и начать искать противоядие
1

Популярные статьи

Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
13
Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
22
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
22
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
24
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
59
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
6
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
96
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
7
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
12
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Житель Рашки
11:00
то есть и на росиии тоже)
Экс-депутатша Швеции поступила на службу в ВСУ
ffe
10:59
Это переход наиболее разумных хохлов на сторону РФ, замаскированный под создание плацдарма.
ISW: Украинская армия высадилась на левом берегу Днепра
Житель Рашки
10:59
недооценивай уzzкихх
Экс-депутатша Швеции поступила на службу в ВСУ
Артём Николаев
10:56
60 тысяч долларов.. пф... в России их любимый Ford F-150 с пробегом стоит более 100 тыс $.
Почти 50% американцев не готовы перейти на электромобили – данные опроса
Житель Рашки
10:56
я не про это, как докатились от Киева за три дня до украинских беспилотников в Подмосковье?
Украинский дрон с С4 упал на дерево в Подмосковье, а морские беспилотники ударили по Севастополю
spartanez
10:54
AS500+ где увася?
Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
ZOSY
10:54
и это не мешает всем пользоваться ими. мне вообще фиолетово - что райзенами что корами пользовался - до звезды. Сколько у винды уязвимостей - так это параноиком можно стать. Завязывай с бесполезным дё...
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
Миша Сыряпин
10:53
Ну не хуже 3050 чем 1660 супер, чуть лучше, да и речь в статье только о новом железе...
8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия
Vorvort
10:51
В Киберпанке 13900К потребляет энергии в 3 (!!!) раза больше чем 7950Х3D.
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Дима Гольнев
10:51
Так , вроде , в лучах там паритет +- , не считая киберпанка
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем