Государственная служба Украины по безопасности на транспорте сообщила, что начиная с понедельника румынские таможенные службы будут устанавливать пломбы на транспорте, перевозящем аграрные транзитные товары.
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Теперь перевозчики, имеющие в качестве груза украинскую продукцию, должны подготовить свой транспорт к пломбированию, иначе не смогут въехать на территорию Румынии, которая является европейским «хабом» для транспортировки транзитных товаров из Украины. В украинском ведомстве уточняют, что решение принято в ходе встречи Министра аграрной политики Украины Николая Сольскогос его румынским коллегой Петре Дая. Подобное решение ранее приняли в польском правительстве.
На текущий момент четыре европейские страны: Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы защитить национального производителя. Европейские фермеры неоднократно выступали с протестами и саботировали транзит украинских товаров, опасаясь падения цен на их товары из-за ввозимой более дешёвый альтернативы.