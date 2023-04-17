ЧВК «Вагнер» опубликовали видео, где отпускают 130 украинских военнослужащих в честь православной Пасхи. Среди них военные Вооружённых сил Украины, сотрудники Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины, проходившие службу на Бахмутском, Соледарском и Запорожском наравлении. Информация была подтверждена в Офисе президента Украины.
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Перед погрузкой в транспорт, который повёз их на родину, к ним обратился боец ЧВК «Вагнер», заявивший, что это происходит по приказу его руководства, а он желает, чтобы освобождённые военнопленные больше не попадали к ним. Известно, что соответствующее указание дал основатель организации - Евгений Пригожин, распорядившийся проверить здоровье военных, накормить и обеспечить их доставку уже к обеду.
Стоит отметить, что напутствующая фраза никак не повлияет на судьбу украинских военных. То, что они были в плену, не освобождает их от военной службы и после прохождения реабилитации они отправятся вновь если не в бой, то на тыловые позиции, где заменят будущих фронтовиков.