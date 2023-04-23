В начале этой недели стало известно, что Twitter стали отбирать синие галочки в социальной сети у тех пользователей, которые не платят за них. Коснулось это и знаменитостей. Правда, за некоторых деятелей Илон Маск решил заплатить со своего кошелька, в том числе за Стивена Кинга.
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Писатель прокомментировал ситуацию, посоветовав Маску отдать деньги за его галочку в Фонд Сергея Притулы, осуществляющего закупки для украинской армии с помощью средств, полученных с добровольных пожертвований. Маск ответил Стивену Кингу, написав: «Я пожертвовал Украине $100 млн, а сколько пожертвовали вы?», заодно процитировав твит с благодарностью от украинского министра Михаила Фёдорова.
Правда, Маск жертвовал деньги не напрямую, а просто финансируя Starlink для украинской армии. Его компания SpaceX согласилась продолжить финансирование даже после отказа Министерства обороны Соединённых Штатов Америки компенсировать часть суммы.
Осенью 2022 года Илон Маск предлагал нестандартные для украинцев решения по урегулированию конфликта, в том числе предлагая официально отдать России подконтрольные российской армии украинские территории.