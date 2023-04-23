О чём сообщил в своём Twitter.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В начале этой недели стало известно, что Twitter стали отбирать синие галочки в социальной сети у тех пользователей, которые не платят за них. Коснулось это и знаменитостей. Правда, за некоторых деятелей Илон Маск решил заплатить со своего кошелька, в том числе за Стивена Кинга.

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Писатель прокомментировал ситуацию, посоветовав Маску отдать деньги за его галочку в Фонд Сергея Притулы, осуществляющего закупки для украинской армии с помощью средств, полученных с добровольных пожертвований. Маск ответил Стивену Кингу, написав: «Я пожертвовал Украине $100 млн, а сколько пожертвовали вы?», заодно процитировав твит с благодарностью от украинского министра Михаила Фёдорова.

Правда, Маск жертвовал деньги не напрямую, а просто финансируя Starlink для украинской армии. Его компания SpaceX согласилась продолжить финансирование даже после отказа Министерства обороны Соединённых Штатов Америки компенсировать часть суммы.

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Осенью 2022 года Илон Маск предлагал нестандартные для украинцев решения по урегулированию конфликта, в том числе предлагая официально отдать России подконтрольные российской армии украинские территории.