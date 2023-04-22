Его подозревают в организации взрыва на Крымском мосту.

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Московский суд в районе Лефортово вынес решение, по которому был выдан ордер на арест главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Его обвиняют в организации террористических актов, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, создании террористического сообщества.

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Основное обвинение по отношению к Буданову связано со взрывом грузовика на Крымском мосту, в результате чего объект инфраструктуры получил определённые ограничения в его работоспособности, но относительно быстро был отремонтирован. Так или иначе, этим уже создали прецедент с диверсией на российских территориях.

Сам Кирилл Буданов отреагировал на эту ситуацию в интервью журналиста, заявив, что если Россия предпринимает такие меры - значит он хорошо справляется со своими обязанностями.

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Стоит отметить, что практика «заочных арестов» с невозможным их воплощением в реальность распространена среди обеих сторон конфликта. Таким образом готовиться законная почва к теоретическим задержаниям политических деятелей, чтобы в случае чего не делать это впопыхах или без легитимного оправдания.