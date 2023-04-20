Датское издание DR рассказало о совместном расследовании журналистов из Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, которые подозревают Россию в организации морских диверсий на объектах в Северном море. Известно, что российские корабли находятся бассейне скандинавских стран, где по официальным заявлениям изучают дно моря.
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В свою очередь, журналисты считают, что Россия попросту проводит разведку морских объектов скандинавских стран, чтобы организовать диверсию на них. Речь о газопроводах, кабелях связи и ветровых электростанциях.
Отмечается, что в Северном море российский флот использует «призрачные корабли», то есть те, которые отключены от радаров и скрывают своё местонахождение. Одним из таких назвали судно «Адмирал Владимирский», которое двигалось возле семи скандинавских ветровых электростанций.
Журналисты заметили, что корабль замедляется при приближении к морским объектам, поэтому попытались к нему подплыть на лодке и заметили на борту мужчину в военной форме с винтовкой.
Издание обратилось к представителю датской разведки, который подтвердил опасения журналистов насчёт возможной диверсии на морских объектах в Северном море.