Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
В Дании подозревают Россию в организации диверсий на объектах Северного моря
К такому выводу пришли датские журналисты.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Датское издание DR рассказало о совместном расследовании журналистов из Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, которые подозревают Россию в организации морских диверсий на объектах в Северном море. Известно, что российские корабли находятся бассейне скандинавских стран, где по официальным заявлениям изучают дно моря.

реклама

В свою очередь, журналисты считают, что Россия попросту проводит разведку морских объектов скандинавских стран, чтобы организовать диверсию на них. Речь о газопроводах, кабелях связи и ветровых электростанциях.

Отмечается, что в Северном море российский флот использует «призрачные корабли», то есть те, которые отключены от радаров и скрывают своё местонахождение. Одним из таких назвали судно «Адмирал Владимирский», которое двигалось возле семи скандинавских ветровых электростанций. 

Журналисты заметили, что корабль замедляется при приближении к морским объектам, поэтому попытались к нему подплыть на лодке и заметили на борту мужчину в военной форме с винтовкой.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Издание обратилось к представителю датской разведки, который подтвердил опасения журналистов насчёт возможной диверсии на морских объектах в Северном море.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #дания #северное море
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

«Ты же мужик. Будь им» - Минобороны России сняли агитационный ролик службы по контракту
В Минобороны Украины заговорили о начатом весеннем контрнаступлении
Foreign Policy: Украина может рассчитывать на успех только в случае «Харьковского варианта»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
61
Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
20
Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
18
Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
23
Первый вариант видеокарты GeForce RTX 3060 включал 3840 ядрер CUDA
1
Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
4
Танк Leopard 2A4 под управлением экипажа ВСУ оторвал башню другому танку Leopard на полигоне
12
Европейский Союз в замешательстве, и не знает как реагировать на нападение на посла в Судане
+
В рабочих сценариях AMD Ryzen 7 7800X3D оказался на 7% быстрее в Linux, чем в Windows 11
2
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
12
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
3
Западная пресса: Россия активно использует секретное оружие, лишающее ВСУ связи через Starlink
7
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
10
В иранском небе на видеокадрах замечены российские Су-35С, закупленные для армии республики
3
Финляндия начинает возведение забора на границе с Россией
6
В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
+
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
2
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
6
Почему отмена наличных денег в России — это плохая идея
4
Экологические системы обладают собственной вычислительной мощностью
+

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
2
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
176
10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
39
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
55
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
3
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
20
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
4
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
3
Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара
16
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
4

Сейчас обсуждают

Yilec
10:57
Чугуний прилетел.
В Бахмуте российская армия ударила чем-то "тяжёлым" по ВСУ, предположительно ФАБ-1500
SH102
10:56
ничегосебе там ВСУ дают. мы же только бровь поднимем.....
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
Алексей Иванов
10:55
Ты и сам г редкостное такое ванючее и без мозга!
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Yurexxx
10:55
Тем что перекрывает входящие воздушные потоки.
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
SH102
10:53
Ой, а куда делась вторая армия мира ?
Foreign Policy: Украина может рассчитывать на успех только в случае «Харьковского варианта»
Дмитрий Попов
10:52
Знаете что, соседи, б*л*дь. Когда мы проиграли политическую войну, мы не нашли другого способа как идти войной. Мы, страна с многомиллиардными денежными средствами многомиллиардними ресурсами, не смог...
Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
Clocker_F1
10:45
ты хочешь чтобы тебя пожалели? Что бы было нужно попу оторвать от стула и все будет. С таким успехом вообще нет смысла что-либо писать и читать кроме Еды, но мир на тебе не зациклился есть масса людей...
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
REY_B_
10:43
У Бредли какой-то обрезанный конфиг. - Места крепления ДЗ пусты.
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
Asker 013
10:40
Это путь амд, которого она чурается много лет, цепляясь за дискретки....Ну ничего- медведя известно как тащили к мёду... В их силах обвалить сегодня бюджетные видеокарты, а завтра и средний сегмент .....
Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась быстрее дискретной GeForce GTX 1050 Ti
REY_B_
10:38
Сейчас тепло и избыток, но этой зимой сами французы закупали электричество в Германии. Весёлый расклад! У французов политики поют ту же песню, что в Германии. Только АЭС было больше. Но ухайдокали их...
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем