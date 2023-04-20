Быстрые манёвры могут дезориентировать российскую армию.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание Foreign Policy опубликовало свой вариант, по которому пройдёт украинское весеннее контрнаступление. По мнению авторов статьи, удастся ли наступление украинских сил станет понятно ещё в первые 24 часа после начала операции.

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Эксперты издания считают, что украинская армия может рассчитывать на успех только в случае повторения «Харьковского варианта». Имеется в виду быстрое передвижение войск и манёвры, что могло бы дезориентировать российское командование. Упоминается и необходимость найти слабые места в обороне российских военнослужащих, чтобы определиться с точкой продавливания.

В свою очередь, издание видит для России один основополагающий фактор отражения контрнаступления - скорость мобилизации оперативных резервов, что позволило бы усилить фланги.

Издание подчёркивает, что действия украинского командования остаются по сей день неизвестными как для противника, так и для союзников. В Украине имеют несколько вариантов для наступления, но какой из них выберут и по каким критериям - непонятно.

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Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины уже заявили о проведении контрнаступательных операций, которые похоже скорее на разведку боем.