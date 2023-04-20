Пока непонятны дальнейшие планы украинского командования.

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Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что происходящее в зоне боевых действий уже можно назвать проведением контрнаступательных операций. Она уточнила, что в рамках контрнаступления планируется следующая стратегическая цель: остановить продвижение противника, вернуть контроль над всеми территориями.

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Сотрудник украинского оборонного ведомства добавила, что контрнаступление на самом деле включает из себя ряд шагов, в том числе подготовку техники, людей, резервов и планирование тактики, отработка всех возможных планов. Причём объясняется, что конкретные действия в ходе контрнаступления будут зависеть от оценки возможностей противника.

Если открыто посмотреть на ситуацию, то пока нет речи о существенном давлении украинской армии на российские позиции. Скорее всего, проводится углублённая разведка боем, чтобы проанализировать уязвимые места противника, атаковать именно по ним.

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Ранее в Службе Национальной Безопасности и Обороны Украины сообщили, что решение о проведении контрнаступления примут в самый последний момент.