Предполагалось, что это спутник NASA, но источники говорят об обратном.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

На ночь 19 апреля 2023 года жители Киева увидели яркую вспышку, после которой последовал звук, похожий на взрыв. В это время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак огласил о работе противовоздушной обороны, но позже удалил пост, посоветовав дождаться официальной информации о Военно-воздушных сил Украины. Среди киевлян быстро разошлись шутки на тему вторжения инопланетян.

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В это время Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки в штате Небраска выложили заявление о введении режима чрезвычайного закрытия на территории военных баз, тем самым запретив передвижение вокруг военных объектов и порекомендовав персоналу забаррикадироваться в укрытиях. Как раз таки на этой военной базе находится Стратегическое командование Вооружённых сил страны, работающее с ядерным оружием.

Возвращаясь к теме Киева, изначально было предположение, что в столице жители смогли лицезреть запланированное падение спутника NASA, но в украиноязычном Telegram канале Alpha Centauri опровергли информацию, приложив фотографии с траекторией падения американских космических объектов.

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Траектория падения спутника Авторы озвучили свою теорию происхождения вспышки - падение болида. Имеется в виду метеор яркостью более −4m(намного ярче обычных метеоритов, объясняет ситуацию в украинской столице с сильной вспышкой) и массой от сотен грамм до десятков тонн.