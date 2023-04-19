Украинский офицер анонсировал их прибытие после Пасхи.

В конце 2022 года стало известно, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot от Соединённых Штатов Америки. Позже к инициативе присоединились другие страны, включая Германию и Нидерланды. Украинские военнослужащие приступили к обучению, которое происходило в ускоренном формате.

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Однако чуть позже появилась информация о том, как в штатах удивлены успехами украинцев в освоении западных зенитно-ракетных комплексов, поэтому предложили им пройти дополнительную интенсивную подготовку, которую редко проходят даже американские военнослужащие.

Чуть более недели назад спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат анонсировал прибытие комплексов Patriot в Украину уже после Пасхи. Вчера же Германия отчиталась об успешной доставке ЗРК вместе с двумя автомобилями для погранслужбы и 16 грузовиками Zetros.

Можно предположить, что штаты вскоре также выполнят обещания по поставке Patriot вместе с ракетами, если уже не сделали это. Скорее всего, в ближайшее время украинская армия начнёт использовать новое вооружение в зоне боевых действий.

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Ранее была информация от бывшего заместителя главкома Военно-воздушных сил России генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, что российская армия не сможет быстро «пощёлкать» ЗРК Patriot, как это обещал российский президент. По его словам, ЗРК Patriot - серьёзный комплекс средней дальности, способный обеспечить защиту крупной группировки войск. Несмотря на то, что техника достаточна старая, со своими задачами она справляется эффективна. К тому же допускается, что украинцы будут ставить «фейковые» комплексы с дублёром передатчика помех, чтобы дезориентировать противника.