Они недовольны предоставленными им условиями.

Нидерландское издание GLD сообщает, что украинские беженцы, которые проживают на военной базе в провинции Гелдерланд, устроили протест прямо на режимном объекте. В нём приняли участие десяток украинцев из 330 проживающих, к которым хотят подселить ещё несколько десятков.

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Беженцы недовольны плохими условиями на военной базе, низким уровнем образования для детей и отсутствием какой-либо личной жизни. До какого-то моменты они это терпели, но сейчас терпение лопнуло, что заставило их протестовать.

Протестующие вышли на митинг с украинскими флагами и лозунгами. Издание обратилось к одной из протестующих, которая уточнило своё недовольство: плохая еда, некачественное медицинское обслуживание, низкий уровень образование для детей с посещением школы два раза в неделю. Помимо этого на военной базе как ни странно их разместили в казармах, а рядом спокойно проходят военные учения.

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Нидерландские власти признают не самые лучшие условия для жизни, но не торопятся их исправлять. Пока что есть планы по строительству общей кухни, чтобы беженцы могли готовить сами себе, а также пересмотр графика местной школы.