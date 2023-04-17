Нидерландское издание GLD сообщает, что украинские беженцы, которые проживают на военной базе в провинции Гелдерланд, устроили протест прямо на режимном объекте. В нём приняли участие десяток украинцев из 330 проживающих, к которым хотят подселить ещё несколько десятков.
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Беженцы недовольны плохими условиями на военной базе, низким уровнем образования для детей и отсутствием какой-либо личной жизни. До какого-то моменты они это терпели, но сейчас терпение лопнуло, что заставило их протестовать.
Протестующие вышли на митинг с украинскими флагами и лозунгами. Издание обратилось к одной из протестующих, которая уточнило своё недовольство: плохая еда, некачественное медицинское обслуживание, низкий уровень образование для детей с посещением школы два раза в неделю. Помимо этого на военной базе как ни странно их разместили в казармах, а рядом спокойно проходят военные учения.
Нидерландские власти признают не самые лучшие условия для жизни, но не торопятся их исправлять. Пока что есть планы по строительству общей кухни, чтобы беженцы могли готовить сами себе, а также пересмотр графика местной школы.