Ближе к концу дня в местных Telegram каналах Белгорода начали писать, что был слышен громкий звук, за которым последовал столб огня. Позже появилась информация, что был нанесён удар украинским беспилотником по тепловой электростанции, из-за чего образовался пожар. Город был частично обесточен.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию, сообщив в своём Telegram канале, что в Белгороде и Белгородском районе фиксируется два возгорания на гражданских объектах. По словам местных властей, пострадавших нет, а оперативные службы уже приступили к ликвидации пожара.
Вечером того же дня местный губернатор сообщил об обстреле административного корпуса птицефабрики, где пострадал фасад здания. Пострадавших не обнаружили, а сотрудников птицефермы вывезли на безопасное расстояние.
Неделю назад в Белгороде упал беспилотник рядом с аэропортом имени Шухова, который позже взорвался. В результате инцидента был повреждён забор и кабель сигнализации аэропорта, что временно ограничило работу аэропорта.