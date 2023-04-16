Об этом заговорили в Военно-воздушных силах Украины.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская армия рассчитывает по итогам очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн-11» получить хорошие новости насчёт поставок западных истребителей. Имеется в виду, что украинцы ожидают получить решение по американским истребителям F-16.

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По словам украинского офицера, когда западные страны огласят решение, то прогресс по подготовке техники и пилотов пойдёт, останется лишь отсчитывать месяцы. Он также упомянул, что сейчас идёт война на истощение и поддержка стран стран с большим ВВП, большими военными мощностями - как никогда кстати.

Юрий Игнат сделал заявление по долгожданным ЗРК Patriot, которые он считает, что украинская армия сможет получить уже после Пасхи. Правда, когда именно - не уточняется.

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Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о сокращении военных ресурсов как у россиян, так и украинцев, но отметил, что у вторых есть так называемый «Рамштайн-клуб», поставляющий всё необходимое вооружение.