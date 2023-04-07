Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинскому изданию заявил о своих надеждах на скорое завершение боевых действий. По его словам, хотелось бы, чтобы они и не начинались, но раз ситуация обернулась так - в этом году он верит на украинскую победу.
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Украинский министр также подметил факт истощения обеих сторон. Он считает, что ресурсы российской армии истощаются, впрочем, как и украинской, но у украинцев есть некое преимущество - «Рамштайн-клуб», как его называет Резников.
Имеются в виду встречи глав оборонных ведомств более чем пятидесяти стран в формате «Рамштайн», где обсуждается вопрос военной поддержки Украины. Алексей Резников отмечает, что «Рамштайн-клуб» больше чем одно НАТО, а главное - его участники верят в победу Украины и инвестируют в неё. Он упомянул, что сейчас происходит битва ресурсов западного мира против ресурсов россиян.
Резников добавил, что военный конфликт якобы не может долго длиться из-за «информационного компонента», который заставляет людей чувствовать эмоциональную причастность к военным разрушениям, препятствовать им.