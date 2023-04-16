Он должен помочь в восстановлении украинской экономики.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с визитом в Соединённые Штаты Америки сообщил об обсуждении для страны аналога «Плана Маршала», который должен помочь восстановить государственную экономику.

реклама

По словам украинского премьера, такая помощь поможет не только восстановить украинскую экономику, но и трансформировать её. Причём отстраивать страну он предлагает по принципу Build Back Better Plan(«Построить лучше, чем было»), предложенного американским президентом Джо Байденом в 2021 году для штатов. Шмыгаль заявляет, что привлечение иностранных инвестиций, в особенности американских, станут основой для этого.

Оригинальный «План Маршала» представлял комплекс действий со стороны Соединённых Штатов Америки, направленных на поддержку и восстановление стран-участников Второй мировой войны на европейском континенте.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о выделении стране 115 миллиардов долларов на восстановление украинской инфраструктуры, 14 миллиардов из которых ожидает уже летом этого года.