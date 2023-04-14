Об этом заявил премьер-министр страны.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнёры обещают Украине долгосрочную финансовую поддержку на общую сумму 115 миллиардов долларов, которые будут потрачены на восстановление инфраструктуры на украинских территориях и установления финансовой стабильности страны.

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Глава украинского правительства считает, что это является чётким сигналом, показывающим готовность союзников поддерживать Украину столько, сколько ей это необходимо.

Сейчас поставлена цель в получении финансирования на сумму 14 миллиардов долларов, которые будут потрачены для выполнения проектов по быстрому восстановлению инфраструктуры. Уже идут переговоры насчёт получения средств этим летом, чтобы украинское правительство могло выполнить все проекты, запланированные в пяти отраслях.

Денис Шмыгаль выразил благодарность Соединённым Штатам Америки, Европейскому союзу, Международному валютному фонду и странам G7, которые оказывают финансовую поддержку страны.

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Ранее японское правительство утвердило передачу Украине 3,5 миллиардов долларов, которые должны быть выплачены на протяжение 2023 года.