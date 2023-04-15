В Конгрессе Соединённых Штатов Америки рабочая группа по контролю над ядерными вооружениями выдвинула законопроект, который ограничивает возможность американского президента нанести первым ядерный удар по иностранному государству. Предполагается, что в таком случае нужно одобрение парламента. Если же речь об ответном ударе, то процедура остаётся прежней.
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По мнению инициатора законопроекта, ни один президент в мире не обладает единоличным правом на объявление войны, в особенности если речь о применении ядерного оружия. Уточняется, что такая мера является необходимой, ведь штаты стоят «перед лицом ядерной угрозы» в лице российского президента. В Конгрессе считают, что если им удастся принять этот законопроект, то Соединённые Штаты Америки покажут успешное выполнение обязательства по обеспечению мира, стабильности и демократии. Подобный законопроект вносили в 2016 году, но он не получил поддержки.
Стоит отметить, что процедура запуска ядерного оружия в штатах не столь проста, как кажется. Американскому президенту хоть и обязаны подчиниться в таком случае, но он должен быть достаточно легитимен и внушать доверие, иначе ему попросту не дадут довести приказ до его выполнения. В 2020 году и вовсе был введён новый алгоритм запуска ядерного оружия, по которому американский президент должен был консультироваться с главой Объединённого комитета начальников штабов. Связано это было с резкими политическими высказываниями Трампа во время его визита в Китай и проходящими военными учениями в Южно-Китайском море, что вызвало опасения у Пекина.