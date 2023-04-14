Это поможет американцам разработать средства эффективного противодействия российскому танку.

В Соединённых Штатах Америки, штат Луизиана, был замечен российский танк Т-90А с украинской символикой, предположительно принадлежавший 27-й отдельной мотострелковой бригаде Вооружённых сил России. Кадры с танком в штатах опубликованы в Reddit.

реклама

По всей видимости, Соединённые Штаты Америки выразили заинтересованность к российской разработке, которая сейчас активно принимает участие в боевых действиях. Её изучение даст возможность американцам разработать средства эффективного противодействия танку или даже перенять некоторые его моменты.

Обычно при невозможности эвакуировать или починить технику её уничтожают на месте, чтобы исключить возможное попадание в руки противника. Скорее всего, экипаж российского танка не имел времени на уничтожение, погиб или просто не захотел брать на себя ответственность за самовольное решение по избавлению от техники.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее сообщалось, что российские специалисты приступили к изучению американского беспилотника MQ-9 Reaper, который достали со дна Чёрного моря. Его сбило два российских истребителя без помощи аппаратного оборудования Су-27 вдали от Крымского полуострова.