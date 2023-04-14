В Соединённых Штатах Америки, штат Луизиана, был замечен российский танк Т-90А с украинской символикой, предположительно принадлежавший 27-й отдельной мотострелковой бригаде Вооружённых сил России. Кадры с танком в штатах опубликованы в Reddit.
реклама
По всей видимости, Соединённые Штаты Америки выразили заинтересованность к российской разработке, которая сейчас активно принимает участие в боевых действиях. Её изучение даст возможность американцам разработать средства эффективного противодействия танку или даже перенять некоторые его моменты.
Обычно при невозможности эвакуировать или починить технику её уничтожают на месте, чтобы исключить возможное попадание в руки противника. Скорее всего, экипаж российского танка не имел времени на уничтожение, погиб или просто не захотел брать на себя ответственность за самовольное решение по избавлению от техники.
Ранее сообщалось, что российские специалисты приступили к изучению американского беспилотника MQ-9 Reaper, который достали со дна Чёрного моря. Его сбило два российских истребителя без помощи аппаратного оборудования Су-27 вдали от Крымского полуострова.