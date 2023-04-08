Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Российские специалисты приступили к изучению подбитого американского БПЛА MQ-9 Reaper
Его достали со дна Чёрного моря.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке

14 марта 2023 года усилиями двух российских истребителей Су-27 в нейтральных водах Чёрного моря потерпел крушение американский истребитель MQ-9 Reaper, который впоследствии приобрёл интерес для России как объект исследований. Соединённые Штаты Америки же пытались извлечь его со дна моря, чтобы избежать этого, но безуспешно.

реклама

Инженеры из АО «Радиоэлектронные технологии» и Центрального научно-исследовательского института Военно-Космических Сил в составе Министерства обороны России приступили к изучению американского разведывательного беспилотника, чтобы в перспективе перенять американские технологии или разработать средства борьбы с ними.

На текущий момент специалисты изучают комплексы AN/AAS-52 и AN/APY-8. Особое внимание заслуживает возможность определить уровень помехозащищённости MQ-9 Reaper, благодаря чему силы РЭБ смогут определить эффективные методы противодействия американским беспилотникам такой модели.

рекомендации
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Примечательно, что на следующий день после крушения беспилотника, Белый дом заявил о невозможности достать его со дна моря. Объяснялось это тем, что он находится очень глубоко.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сша #mq-9 reaper #mq-9
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Украине пообещали 500 000$ производителю БПЛА, который посадит дрон на Красной площади 9 мая
Финляндия разместит на границе с Россией самую мощную западную систему ПВО «Праща Давида»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
42
Представлена электронная книга Kobo Elipsa 2E с магнитным стилусом
1
Пригожин лично поработал оператором колл-центра ЧВК "Вагнер" и собеседовал кандидата
1
Старые модели iPhone и iPad могут потерять доступ к важным сервисам
1
Авианосцы США и Китая синхронным курсом идут к берегам Тайваня
6
Китайский и американский авианосцы идут к берегам Тайваня
+
В Словакии считают, что российские авиатехники умышленно испортили детали двигателей МиГ-29
4
Российские инженеры приступили к изучению электронных внутренностей американского БПЛА MQ-9 Reaper
3
Украинские военные вынуждены выбираться из Бахмута по утопающей в грязи грунтовой дороге
2
Штурмовики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте продвинулись к главному вокзалу города
2
Энтузиасты создали загрузочный образ Windows 11, который помещается на DVD-диск и занимает 4 Гб ОЗУ
6
Рубль ослаб до показателей апреля 2022 года
13
США пытаются решить проблему прекращения работы ряда терминалов Starlink на Украине
1
На этой неделе будут представлены смарт-часы Mibro watch Lite2 с продолжительностью работы в 12 дней
+
Двое мобилизованных получили по 3 года колонии за неисполнение приказа командира об участии в СВО
10
17 апреля Илон Маск отправит первый в истории человечества космический корабль на орбиту Марса
4
Cyberpunk 2077 работает со скоростью 15 кадров в секунду при 4K с RT Overdrive на NVIDIA RTX 4090
7
Видеокарты NVIDIA RTX 50 Blackwell будут до 2,6 раз быстрее RTX 40
25
Эксперты по автомобильной безопасности сообщили про новые способы угона автомобиля через CAN-шину
1
Apple MacBook Air и MacBook Pro получат OLED-обновление в 2026 году
+

Популярные статьи

Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
53
NYT раскрыл секретные планы украинского наступления – 200 000 бойцов и 2000 бронированной техники
45
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
77
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
25
США негодуют: Иран в ближайшие дни получит 16 истребителей Су-35 Flanker, построенных для ВВС Египта
5
Пулемёт Печенег и его эволюция
5
Лучшие фильмы про пещеры на мой субъективный взгляд
5
О необходимости введения в России смертной казни
20
История успеха Rimac: от модификаций для Volkswagen и бедности до покупки Bugatti и славы
2
Мои впечатления от игры Postal 2. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Григорий Скрипненко
06:38
Конечно ужасно, а что ты ожидал с апскайла 1080p, это разрешения не для использования технологий масштабирования
Специалист сравнил качество графики DLSS 2 с FSR 2 в играх и вынес вердикт — NVIDIA на голову выше
Waramagedon
06:37
За счёт как минимум 2% от ВВП Финляндии.
F-35 ВВС США и ЗРК "Праща Давида" будут охранять границы НАТО в Финляндии от атак ВС России
Илья Ильин
06:37
Зачем вообще об этом распространяться. Война путь обмана.
Российские инженеры приступили к изучению электронных внутренностей американского БПЛА MQ-9 Reaper
Эдуард Кузнецов
06:36
А 4 и 5 куда делись?
В России состоялась презентация нового отечественного седана бизнес-класса «Москвич 6»
Waramagedon
06:33
Нужны прилеты в здания этого деятеля с наградой.
В Украине пообещали 500 000$ производителю БПЛА, который посадит дрон на Красной площади 9 мая
Чувак
06:27
Это было очевидно.
Специалист сравнил качество графики DLSS 2 с FSR 2 в играх и вынес вердикт — NVIDIA на голову выше
Григорий Скрипненко
06:20
Сравнивал в CoD MW2, 3840×2160, fsr 2.1 в режиме качество и DLSS качество, однозначно dlss лучше, fsr даёт неплохую детализацию ближних обьектов, а дальние мыло конкретное, dlss лишён такого недостатк...
Специалист сравнил качество графики DLSS 2 с FSR 2 в играх и вынес вердикт — NVIDIA на голову выше
Sergei Равшан задэ
06:14
А как же маскаляку на гиляку ????? Я лично про хохлов . Украинец и хохоль разные люди , хотя последних людьми трудно называть
Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
Дмитрий Карпухин
06:12
Как же глупо, коряво и косноязычно написано. Интернет помойка где каждый недоумок может писать статьи.
Сколько кулеров должно быть на видеокарте, и почему самая недорогая модель не всегда самая выгодная
Sergei Равшан задэ
06:10
Люся арестович сказал , сдохни рагуль
Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем