Его достали со дна Чёрного моря.

14 марта 2023 года усилиями двух российских истребителей Су-27 в нейтральных водах Чёрного моря потерпел крушение американский истребитель MQ-9 Reaper, который впоследствии приобрёл интерес для России как объект исследований. Соединённые Штаты Америки же пытались извлечь его со дна моря, чтобы избежать этого, но безуспешно.

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Инженеры из АО «Радиоэлектронные технологии» и Центрального научно-исследовательского института Военно-Космических Сил в составе Министерства обороны России приступили к изучению американского разведывательного беспилотника, чтобы в перспективе перенять американские технологии или разработать средства борьбы с ними.

На текущий момент специалисты изучают комплексы AN/AAS-52 и AN/APY-8. Особое внимание заслуживает возможность определить уровень помехозащищённости MQ-9 Reaper, благодаря чему силы РЭБ смогут определить эффективные методы противодействия американским беспилотникам такой модели.

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Примечательно, что на следующий день после крушения беспилотника, Белый дом заявил о невозможности достать его со дна моря. Объяснялось это тем, что он находится очень глубоко.