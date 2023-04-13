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США и Латвия подтвердили присутствие своих военных в Украине
И речь не о добровольческих силах.
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Представитель Белого дома Джон Кирби, занимающий должность Координатора Совета национальной безопасности, подтвердил факт присутствия американских военнослужащих на украинских территориях. Скорее всего, утечка секретных документов сподвигла штаты обнародовать эту информацию, так как в них как раз таки говорилось о военном присутствии.

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Кирби добавил, что американские военнослужащие не принимают прямого участия в боевых действиях. Они сосредоточены в основном на территории посольства Соединённых Штатов Америки в Украине. Уточняется, что есть и военные, которые работают совместно с офисом атташе по вопросам обороны. Причём Белый дом уверяет, что это делается не для какой-либо военной поддержки Украины, а с целью контроля оборота предоставляемого вооружения.

Похожее заявление сделали в Министерстве обороны Латвии. Латышские военные будут выполнять вспомогательные функции: охранять посольство Латвии в Украине и необходимые грузы. Оказывать военную помощь в боевых действиях они не будут.

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Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вскоре Европейский союз может начать обсуждение миротворческой миссии в Украину, если учитывать тенденции по военным поставками.

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#сша #украина #латвия
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Slumber
02:38
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Profit
02:34
До сих пор Аквариус 2ой с большим медным теплосъемником и радиатором лежат в корпусе Xaser III с Hardcano11... Классные были времена, иногда заглядываю туда в корпус)))
Какими были СЖО в недавние времена
Sergej V
02:34
Латышские военные будут выполнять вспомогательные функции: охранять посольство Латвии в Украине и необходимые грузы. это тоже самое что написать - русские военные будут защищать посольство в Сирии. ...
США и Латвия подтвердили присутствие своих военных в Украине
Никита Вересов
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Арсен Абдуллаев
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Эовейн Триада
01:38
Ну 6000ые уже устарели, а RTX 3000 до сих пор отличные. И какая разница, если сделают на порядок лучше, и здорово, я за прогресс, значит обновлюсь. А так карты служат долго, когда не будет хватать буд...
NVIDIA официально представила RTX 4070: $599, 12Gb, 29 TFLOPs и поддержка DLSS 3
Эовейн Триада
01:36
Так это просто хайпит блоггер. На 6800ХТ тормоза, а на 4070 включается DLSS, итого разница разы даже в растре. Скажем Хогвартс, Lasf of us, Plague Tale, Киберпанк, новый Ведьмак, да по сути уже везде ...
NVIDIA официально представила RTX 4070: $599, 12Gb, 29 TFLOPs и поддержка DLSS 3
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Sergej V
01:29
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