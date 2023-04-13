И речь не о добровольческих силах.

Представитель Белого дома Джон Кирби, занимающий должность Координатора Совета национальной безопасности, подтвердил факт присутствия американских военнослужащих на украинских территориях. Скорее всего, утечка секретных документов сподвигла штаты обнародовать эту информацию, так как в них как раз таки говорилось о военном присутствии.

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Кирби добавил, что американские военнослужащие не принимают прямого участия в боевых действиях. Они сосредоточены в основном на территории посольства Соединённых Штатов Америки в Украине. Уточняется, что есть и военные, которые работают совместно с офисом атташе по вопросам обороны. Причём Белый дом уверяет, что это делается не для какой-либо военной поддержки Украины, а с целью контроля оборота предоставляемого вооружения.

Похожее заявление сделали в Министерстве обороны Латвии. Латышские военные будут выполнять вспомогательные функции: охранять посольство Латвии в Украине и необходимые грузы. Оказывать военную помощь в боевых действиях они не будут.

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Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вскоре Европейский союз может начать обсуждение миротворческой миссии в Украину, если учитывать тенденции по военным поставками.