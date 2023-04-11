7 апреля в сеть попали секретные документы Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, где раскрывалась информация об украинском контрнаступлении, в том числе потребностей украинской армии. Несмотря на заявления украинских спец. служб о фейковости информации в документах, штаты за этот вопрос взялись более серьёзно и даже начали собственное расследование.
реклама
Как стало понятно из слитых в сеть документов, Соединённые Штаты Америки имеют информаторов в Министерстве обороны России, ЧВК «Вагнер» и даже Кремле. Интересно, что для прослушивания разговоров российского оборонного ведомства использовалась радиоэлектронная разведка. Американские спец. службы получили доступ ко многим планам российских властей, в том числе о вводе войск 24 февраля 2022 года.
Некоторая из попавшей им в руки информации может оказаться полезна даже на сегодняшний момент. Речь о тактике по уничтожению западных танков, которая предусматривала создание трёх зон(короткой, средней и дальней), охватывающих разный спектр вооружения для уничтожения тяжёлой техники.
Нюанс в том, что утечка документов, скорее всего, заставит российские ведомства разобраться с «кротами» в кабинетах, ведь теперь о масштабности проблемы всё известно. Американцы знали даже какие именно украинские объекты стратегической и логистической инфраструктуры будут подвергнуты атакам.
Никакой официальной информации, подтверждающей подлинность слитых документов, не имеется, однако активно отрицание украинскими властями утечки и заинтересованность штатов в проведении своего расследования, о чём-то говорит. Издание The New York Times, ссылаясь на свои источники, заявляло о подлинности секретных документов.