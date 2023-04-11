Украинский президент отказался от этого.

Польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny сообщает, что украинский долг с момента начала боевых действий вырос на сумму 150 миллиарда долларов, основная часть задолженности перед Соединёнными Штатами Америки. И если допустить теоретическое поражение Украины, то эти деньги будет некому выплачивать.

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Впрочем, заинтересованность союзной Польши, по мнению издания, вовсе не в деньгах, а в западных украинских территориях. Журналисты издания пишут, что на недавно прошедшей встрече украинского президента Владимира Зеленского с польским Анджеем Дудой вторым был предложен заманчивый вариант: неограниченная военная помощь в обмен на Волынскую, Ровенскую и Львовскую область.

Впрочем, Зеленского такой вариант не устроил и он снова заговорил об экономической свободе для поляков. Речь о расширенных правах для польских предпринимателей, что дало бы им возможность свой бизнес на украинской земле наравне с украинцами. Естественно, не за бесплатно: потраченные ими деньги пойдут как раз таки на погашение украинского долга.

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Такие реалии отображают совсем не то, что предлагал Дуда, если, конечно, источники издания говорят правду. По сути речь о свободной экономике для поляков, на которую украинский президент уже намекал, обещая разрушить экономические, политические и исторические границы с Польшей.



