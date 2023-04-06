Речь о политических и экономических границах.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Президент Украины Владимир Зеленский вчера прибыл в Польшу с официальным визитом к Президенту Польши Анджею Дуде, с которым в очередной раз обговорил военную помощь своей стране. После встречи он заявил, что между Украиной и Польшей не останется границ.

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Уточняется, что речь идёт о политических, экономических и исторических границах. Правда, украинский президент добавил, что для этого нужно сначала победить и «ещё немного» пройти бок о бок. Зеленский намерен провести массовую встречу с украинцами, бежавшими от боевых действий в Польшу, которая пройдёт на Дворцовой площади в Варшаве.

Польский президент Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского высшей государственной наградой Польши - орденом Белого орла, учреждённой в 1705 году. Интересно, что в 1831 году, после распада Речи Посполитой, Российская империя признала эту награду своей под изменённым наименованием «Императорский и Царский орден Белого Орла»

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Ранее сообщалось, что Польша планирует передать Украине все свои истребители МиГ-29, заменив их новыми американскими F-22 и F-35.



