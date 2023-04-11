Министр обороны Украина Алексей Резников во время встречи с исполняющим обязанности Министра обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном предложил иностранным специалистам, обученным вести боевые действия на поставленной Вооружённым силам Украине западной технике, присоединиться к сражениям на украинской стороне.
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Он уточнил, что это касается и пилотов американских истребителей F-16. Правда, непонятно зачем украинской армии нужны лётчики авиации, которую Украине пока отказываются поставить. Вряд ли они смогут выполнять боевые задачи на советской авиации и вовсе согласятся на такое.
Ранее сообщалось, что американский лётчик-ас Дэн Хэмптон, являющийся одним из самых результативных пилотов F-16, заявил о своём желании вступить в Военно-воздушные силы Украины, если им поставят американские истребители. Он добавил, что украинские власти должны позаботиться над привлечением иностранных добровольцев, ведь западную авиацию рано или поздно предоставят, а вот обучить своих пилотов куда сложнее, чем найти их среди подготовленных иностранцев с боевым опытом.