Он не согласен с ситуацией в России.

Экс-офицер Главного разведывательного управления России Владислав Аммосов заявил, что желает перейти на украинскую сторону и вести борьбу в составе диверсионно-разведывательной группы. Он не согласен с тем, что происходит в его стране, поэтому решил выехать за пределы родины.

реклама

Владислав Аммосов родился в Якутске. За его спиной 15 лет службы в Вооружённых силах России, а также спец. службах, в том числе ГРУ(ГУ ГШ ВС РФ). По его словам, он принимал участие во Второй чеченской войне на стороне федеральных войск, но после осознал, что чеченцы лишь боролись за свою независимость. На момент 2014 года сибиряк уволился с военной службы.

Бывший разведчик разочарован и во внутренней структуре организации. Он сообщает, что в разведке много «алкоголиков, предателей, торговцев оружием»

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

С момента 24 февраля 2022 года он покинул Россию через Гражданский совет, дислоцирующийся в Польше, который занимался вербовкой иностранцев в национальные подразделения Вооружённых сил Украины. Сам Аммосов хочет создать «Сибирский батальон» из земляков.