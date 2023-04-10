Экс-офицер Главного разведывательного управления России Владислав Аммосов заявил, что желает перейти на украинскую сторону и вести борьбу в составе диверсионно-разведывательной группы. Он не согласен с тем, что происходит в его стране, поэтому решил выехать за пределы родины.
реклама
Владислав Аммосов родился в Якутске. За его спиной 15 лет службы в Вооружённых силах России, а также спец. службах, в том числе ГРУ(ГУ ГШ ВС РФ). По его словам, он принимал участие во Второй чеченской войне на стороне федеральных войск, но после осознал, что чеченцы лишь боролись за свою независимость. На момент 2014 года сибиряк уволился с военной службы.
Бывший разведчик разочарован и во внутренней структуре организации. Он сообщает, что в разведке много «алкоголиков, предателей, торговцев оружием»
С момента 24 февраля 2022 года он покинул Россию через Гражданский совет, дислоцирующийся в Польше, который занимался вербовкой иностранцев в национальные подразделения Вооружённых сил Украины. Сам Аммосов хочет создать «Сибирский батальон» из земляков.