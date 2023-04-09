В октябре прошлого года Министерство обороны России заявило о провале украинской операции по возвращению контроля над Запорожской атомной электростанцией, однако тогда Генеральный штаб Вооружённых сил Украины не комментировал эту информацию.
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Британское издание The Times рассказало о событиях прошлой осени, подтвердив, что всё-таки украинская армия проводила такую операцию. В ней приняло участие 600 бойцов спецназа Вооружённых сил Украины, которые 19 октября пытались вернуть контроль над Запорожской АЭС. Они передвигались на 30 скоростных катерах небольшими группами, пытаясь с помощью стрелкового боя вытеснить российские силы. Основная задумка была в том, что российская армия не будет использовать артиллерию и танки на атомном объекте во избежание катастрофы.
Как заявляет источник издания в лице украинского офицера, россияне смогли построить грамотную оборону и воспрепятствовали полному проникновению украинских военнослужащих на объект. Хотя часть военных добралась до электростанции, начав бой с крупнокалиберными пулемётами и гранатомётами, их всё-таки атаковали и артиллерией, и танками. Бои длились три часа, после чего командование дало приказ об отступлении, ведь всё пошло не по плану: основной натиск украинской армии был сдержан тяжёлым вооружением.