Но регистрировать его как лекарство не собираются.

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Крымский федеральный университет сообщил о разработке фитопрепарата на основе листьев маслины, который должен убивать все клетки рака в течение одного часа. Правда, регистрировать препарат как лекарственное средство не будут. Разработка будет являться пищевой добавкой, которая никак не гарантирует лечебного эффекта, поэтому можно сделать вывод о её эффективности.

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По словам Директора селекционно-питомниководческого центра субтропических культур университета Дмитрия Ермолина, исследование листьев и плодов маслины показало, что вещества содержат олеоканcал, олеуропеин, гидрокситирозол и вербаскозид, которые в совокупности могут уничтожать раковые клетки. Уточняется, что в листьях содержится больше активного вещества, чем в самом плоде.

Учёный добавляет, что их фитопрепарат можно использовать при борьбе с диабетом, артритом, атеросклерозом и нейродегенеративными заболеваниями. Выведенную «панацею» хотят использовать и в кремах с отбеливающим эффектом.

Производство препарата крайне простое: из измельчённых на травяной мельнице листьев маслины, предварительно высушенных в инфракрасной сушильной камере, получают порошок, который после помещают в капсулы.

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По мнению специалистов, маслины являются самым перспективным направлением для Крыма.