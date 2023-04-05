Вчера сообщалось, что бывший Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Окружной суд Манхэттена, город Нью-Йорк, где его поместили под стражу на несколько часов. Несмотря на ожидания, что политик не будет проходить по всем стандартным процедурам, чтобы не задеть его репутацию, у него всё-таки взяли отпечатки, сделали фотографии в профиль и анфас, но одевать наручники не стали - не видят надобности.
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По итогам зачитанных обвинений, которых предъявлено 34, бывшему американскому президенту может грозить до 136 лет тюремного заключения. Ни по одному из обвинений он вину не признал. Озвученная цифра может показаться невозможной, но так и есть, ведь вряд ли суду смогут доказать его виновность даже по нескольким пунктам обвинения.
Основной момент, которым заинтересована американская прокуратура, это дача взятки гражданскому лицу для сокрытия информации. Дональд Трамп в 2006 году заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за отношения, а спустя 10 лет, во время предвыборной гонки, дал ей взятку на сумму 130 тысяч долларов, чтобы она не упоминала во время избирательного процесса информацию, порочащую его честь.