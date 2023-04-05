Бывший президент находился под арестом до момента оглашения обвинений.

Бывший Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк, где уже 4 апреля ему было необходимо явиться в Окружной суд Манхэттена. Трампу выдвинули 34 обвинения, ключевое из которых посвящено событию семилетней давности. Официальная версия обвинения следующая: в 2006 году Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за отношения, а уже в 2016 году, чтобы она не сказала ничего лишнего во время предвыборной гонки, отплатил ей 130 тысячами долларов.

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Трамп прибыл в здание суда, где на него был наложен формальный арест до момента оглашения обвинений. Отмечалось, что на момент взятия под стражу бывшего американского президента не будут кольцевать в наручники и делать фотографии в профиль и анфас. Он прокомментировал это в своей социальной сети Trust Social: «Они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке»

Дождавшись обвинений, Трамп выслушал сотрудника суда и не признал вину ни по одному из них, после чего был отпущен из под стражи. Бывший американский президент не говорил с прессой, а просто проследовал в автомобиль, на котором отправиться в аэропорт Ла Гвардия, откуда уже поедет в свою резиденцию во Флориде.

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Дональд Трамп является первым президентом за историю Соединённых Штатов Америки, которому выдвинули обвинение по совершению уголовного преступления.