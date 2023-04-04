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Уже сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО - Столтенберг
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Несмотря на трудности с ратификацией членства Финляндии в НАТО Турцией и Венгрией, к концу марта финнам всё-таки удалось получить одобрение от этих стран, что дало возможность официально вступить в североатлантический альянс. 

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Сейчас же Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уже завтра(по настоящему времени - сегодня) Финляндия вступит в североатлантический альянс. Над штаб-квартирой НАТО будет поднят 31-й флаг страны-участника.

При новом раскладе страны-участники НАТО образуют «барьер» в западной части России, блокируя любой потенциальный проход российских войск на европейские территории. Стоит отметить, что вместе с финнами вступить в североатлантический альянс должны были шведы, однако пока что они не могут добиться ратификации своей заявки Турцией, поэтому остаются единственной скандинавской страной не в НАТО. Впрочем, общих сухопутных границ с Россией у них нет.

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Последнее крупное расширение НАТО произошло в 2004 году, когда к североатлантическому альянсу присоединилась Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Словакия и Словения. В течение следующих 16 лет были небольшие изменения по вступлению в альянс Албании, Хорватии, Черногория и Северной Македонии.

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#нато #финлндия
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