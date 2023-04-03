В Telegram канале Танкисты ЮВО(Южного Военного Округа) опубликован пост, в котором сообщается про то, что Вооружённые силы Украины оставляют для российских военнослужащих «подарки», которые на самом деле замаскированные под ничем непримечательные предметы-ловушки.
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Это могут быть банки с газировкой «Добрый Cola», коробки из под телефонов, механические часы или обычная книга, куда интегрировали самопальный детонатор. Упоминается, что на этом оригинальность украинских военнослужащих не ограничивается и на деле ловушкой оказаться может что угодно.
Примеры замаскированных предметов-ловушек
Как видно из главной фотографии новости, иногда искать подходящий предмет и маскировать его особо нет необходимости. Достаточно просто взять пустой оружейный магазин, установить на него детонатор и скинуть где-то на поле боя - вдруг кто-то клюнет.
Конечно, нужно блистать тем ещё умом, чтобы поднять брошенную где-то в полях амуницию , однако если условный магазин будет лежать на подконтрольной территории, то кого-то он может и заинтересовать. Противнику достаточно лишь отправить дрон-беспилотник с «приманкой» и скинуть её в нужном месте.