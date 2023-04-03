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Российская армия вскоре задействует танки «Чёрный орёл»

Об этом сообщает в Telegram канале Танкисты Южного Военного Округа.
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В Telegram канале Танкисты ЮВО(Южного Военного Округа) сообщают, что российская армия вскоре задействует в зоне боевых действий танки «Чёрный орёл», разработанные Омским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Первый образец танка был продемонстрирован в 1997 году и был создан на основе советского Т-80У. Танк не получил серийного производства.

Помимо заменённого вооружения танка более на более современное, в него установили газотурбинный двигатель мощностью более 1,5 тысяч л.с., а его удельная мощность превышает 30 л.с/т, когда в западных танках вроде M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger она составляет около 20 - 25 л.с/т.

История данного танка достаточно непонятная. Танк получил наименование «Объект 640» и, по словам Министерства обороны России, не предусмотрен для серийного производства, однако его решения могут использоваться для модернизации имеющихся танков. В 2009 году чиновник из ведомства сообщил, что такого танка как «Чёрный орёл», он же «Объект 640», вовсе не существует. В 2011 году уже другой военный чиновник из Министерства обороны сообщил, что наработки «Чёрного орла» будут использованы в новом танке «Армата»

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